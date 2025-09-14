保守派の米活動家チャーリー・カーク氏の追悼集会に集まった人々＝１１日、ユタ州オレム/Lindsey Wasson/APニューヨーク（ＣＮＮ）米国の保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の殺害をめぐるＳＮＳの投稿やメッセージをめぐり、活動家や共和党の公職者、個人情報公開サイトによって注目が集まっている。これは、こうしたメッセージを投稿した人物を処罰するためのオンラインキャンペーンの一環とみられている。著名な極右インフル