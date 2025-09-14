西武戦に先発し、7回3失点で4勝目を挙げた日本ハム・福島＝エスコンフィールド日本ハムが逃げ切った。二回までに二つの犠飛と石井のソロで3点を先行。1点をかえされた六回は郡司のソロで追加点を奪い、継投でリードを守った。福島は7回を3失点で無傷の4勝目。斎藤は2セーブ目。西武の隅田は9敗目。