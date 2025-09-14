試合終了後、ポーズをとる（左から）日本ハム・郡司、石井、斎藤＝エスコンフィールドプロ野球パ・リーグで14日、2位の日本ハムが西武を4―3で下して3位以上を確定させ、2年連続のクライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。パでは首位ソフトバンクに続き2チーム目。