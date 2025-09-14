「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）平幕御嶽海が狼雅に寄り切りで敗れた。場所の直前に亡くした母に初日の弔い星こそならなかったが、悲しみをこらえ気丈に土俵を務めた。館内の拍手に迎えられた御嶽海。立ち会いで頭から当たってもろ差しになりかけたが、相手に頭をつけられて後退し、最後は寄り切られた。取組後はいつも通りに落ち着いた表情で「差すかはず押しか迷ってしまった。抵抗できたのはよかった。強