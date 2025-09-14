元衆院議員の宮沢博行氏が１４日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、脳腫瘍の手術を受けていたことを明かした。番組冒頭に紹介を受けた宮沢氏は「脳腫瘍から回復しましてね」と突然カミングアウトし、共演者たちを驚かせた。スタジオが騒然とするなか宮沢氏は「脳腫瘍の手術を１月にやりましたけど。ちゃんと回復して今はここにいて、元気いっぱいです。はっはっは」と笑い飛ばした。ＭＣの千原ジュニ