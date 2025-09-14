9月14日、阪神競馬場で行われた9R・能勢特別（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、国分恭介騎乗の4番人気、アレナリア（牝6・栗東・西園翔太）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のカリーニョ（牡4・栗東・杉山晴紀）、3着に1番人気のエコロディノス（牡3・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは2:01.3（良）。【阪神8R】モレイラ騎乗 シャンパンポップが断然の支持に応える断然人気馬まさかの取りこぼし能勢特別・アレナリアと