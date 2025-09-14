今回、Ray WEB編集部はウソを言いふらされたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・早川ゆかは、同じサークルのさとしと付きあっています。ある日彼女がひとりで帰っていると、友だちのあやのから声をかけられ……？さきから突然「さとし君と別れたって本当？」と慌てた様子で聞かれます。心当たりのないゆかは、驚いている様子。どうしてそんな噂が立ったのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：はちだラ