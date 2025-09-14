友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はウソを言いふらされたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・早川ゆかは、同じサークルのさとしと付きあっています。ある日彼女がひとりで帰っていると、友だちのあやのから声をかけられました。その際彼女から「さとしは一緒じゃないの？」と聞か