女優の木村多江（54）が14日、自身のインスタグラムを更新。バッティングセンターでの練習風景を公開した。「仕事の合間に別の仕事の準備」と書き出した木村。バッティングセンターでボブカットのヘアを一つにまとめ、バットを構える姿を披露した。「200球近く振って手の皮が剥けました」と手の皮がむけてしまったことを明かし、「でも当たったのは数本。。。」と残念がった。最後は「まずは前向きにいきましょっと」と気丈