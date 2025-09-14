俳優の山田裕貴（34)が、14日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にゲスト出演。「ゴーカイブルー」に選ばれた当時の心境を振り返った。高校を卒業後、上京してお芝居が学べる学校へ入学。その2年後、およそ100社近くの事務所が集まる公開オーディションが開催されることとなったが、そのオーディションには参加せず、別現場でスタッフとして作業をしている際にスカウトをされ、役者の道へと進むことになったこ