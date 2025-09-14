絵を見ても内容が伝わってこないかるたがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】同じ「ろ」でもイラストで印象がずいぶん異なります「絵札だけだと、どの昔話のじじいに何が起きたのかわからない『ろ』」と一枚のかるたを紹介したのはイラストレーターの氷厘亭氷泉さん（@hyousen）。牢屋の中で肩を抱いて震える昔話風の高齢男性…まったく検討つかないこともないのだが、たしかに具体的にどの昔話なのか問われると自信がない。