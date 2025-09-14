◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)女子100メートルハードル予選が14日行われ、5組目で12秒92で4着に入った福部真子選手(日本建設工業)が準決勝進出。インタビューでは予選突破に歓喜しました。12秒69の日本記録を持つ福部選手は、3着までの着順に入れませんでしたが、最終組の前にタイムで予選突破が確定。インタビューでは、予選突破を聞かされ、「え、本当ですか?え？マジ？やったぁ」と跳びはねて喜びました。レ