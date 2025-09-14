巨人・岡本和真内野手（29）が14日、出場選手登録日数が8年に達し、国内フリーエージェント（FA）権の取得条件を満たした。横浜スタジアムで取材に応じた背番号25は「1軍で長くやったというか。なんか凄く一つね、自分が取れたっていうのは感謝したいなと思います」と話した。14年に智弁学園からドラフト1位で入団し、ルーキーイヤーから17試合に出場。18年6月に4番に座ると、4年ぶりのリーグ優勝を果たした昨季は全試合4番