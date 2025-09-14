6回ソフトバンク1死一、三塁、代打笹川が右前に同点打を放つ＝京セラドームソフトバンクが集中打で逆転勝ち。0―3の六回に野村、海野、代打笹川の3連続適時打、柳町の適時打で4得点した。有原は7回を4安打に抑え12勝目。オリックスは3連敗。曽谷が二回途中に負傷降板。4番手の山岡がつかまった。