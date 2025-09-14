「オリックス３−４ソフトバンク」（１４日、京セラドーム大阪）オリックスは逆転負けで３連敗。対ソフトバンクは７連敗で、今季トータル３勝１４敗２分けと屈辱的な結果となった。先発の曽谷龍平投手をアクシデントが襲ったのは二回。２死一、二塁から海野の折れたバットがダイレクトで曽谷の胸付近を直撃。担架が運び込まれ、グラウンド外へ搬送された。球場が騒然となる中、２番手・横山が好救援したが、３点リードで登