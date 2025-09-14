◆ＬＥＶＡＮＧＡＣＵＰ２０２５▽決勝Ａ千葉８２―７６レバンガ北海道（１４日・北海きたえーる）レバンガ北海道は、今季からＢ１に昇格するＡ千葉に敗れ、クラブ創設１５周年を記念した「ＬＥＶＡＮＧＡＣＵＰ２０２５」で準優勝に終わった。日本代表のＳＧ富永啓生（２４）は、第２クオーター（Ｑ）序盤に負傷退場した。今大会２戦連続でスタメン出場した富永は、試合開始直後から立て続けにシュートを決め、第１Ｑ