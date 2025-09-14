秋華賞トライアルのローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）は、１番人気で今年のオークス馬カムニャック（栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が３連勝で重賞３勝目。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げている元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）でレース分析を投稿した。１番人気で見事勝利をつかんだカムニャックにア