◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第1節（2025年9月14日東大阪市花園ラグビー場）復活を期す同大が近大を29―12と撃破。4年ぶりの白星スタートを切った。連覇を目指す天理大は関大に62―0と大勝。2年ぶりの王座奪回を目指す京産大は摂南大を60―0と圧倒した。関学大は春の王者、立命大に41―17で勝利。順調に滑り出した。