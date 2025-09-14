人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴が14日、自身のインスタグラムを更新。この日、29歳の誕生日を迎え、バースデーケーキの写真を投稿したが、そのケーキのイラストが話題となっている。大森は「おおもりくん。出が悪いチョコペンに苦戦しながら尾田さんが描いてくれた」と投稿。バースデーケーキの写真もアップした。ケーキには国民的人気漫画「ONE PIECE」の主人公ルフィのイラストが描かれており、「尾田さん」は