◇パ・リーグ西武３―４日本ハム（2025年9月14日エスコンＦ）西武は7回にセデーニョの4号2ランで1点差まで迫ったが追いつくことは出来なかった。立ち上がりに先発・隅田が2点を失うと、2回にも石井にソロ本塁打を浴びた。6回にも郡司にソロ本塁打を許し、自身初の二桁10勝目はまたもお預けとなった。隅田は過去2年9勝止まり。今季もこれで5度目の挑戦だが、白星がなかなかつかない。チームもこれで日曜日の試合は6