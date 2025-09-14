◇パ・リーグ日本ハム４―３西武（2025年9月14日エスコンＦ）日本ハムが逃げ切りで2連勝を飾った。立ち上がり、郡司、清宮幸の連続犠飛で2点を先制。2回は2試合連発となる石井の6号ソロで点目を入れた。6回には郡司の8号ソロでリードを広げた。先発の福島は味方の援護にも恵まれ、6回まで西川のソロ本塁打による1失点と抑えていたが、7回にセデーニョに2ランを浴びた。福島は7回5安打4失点。自身4連勝を救援陣に託