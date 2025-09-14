◇パ・リーグオリックス3―4ソフトバンク（2025年9月14日京セラD）オリックスは逆転負けでソフトバンク戦7連敗となった。先発曽谷が2回に海野の折れたバットを左胸に受け、担架で運ばれそのまま降板するアクシデント。緊急登板した横山楓が2死満塁のピンチを切り抜けると、自己最長の2回1/3を無失点の好投。8月5日以来の登板となった3番手の山崎も1回を無失点でつないだが、4番手の山岡が4失点とリードを吐き出したのが