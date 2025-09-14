プロ野球・巨人は14日、石塚裕惺選手と赤星優志投手を1軍登録。吉川尚輝選手の登録を抹消しました。石塚選手は2024年ドラフト1位で入団。ファームでは3日と6日に2試合連続のホームランを放つなど、54試合で3本塁打、23打点、打率.325としています。赤星投手は前回8月24日のDeNA戦で先発し5回4失点で敗戦投手となりました。ここまで21試合の登板で6勝9敗、防御率2.60の成績となっています。吉川選手は右脇腹痛で抹消に。阿部慎之助