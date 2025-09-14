（右から）高市氏、小林氏、林氏、小泉氏自民党総裁選（10月4日投開票）は22日の告示を前に、高市早苗前経済安全保障担当相と小泉進次郎農相、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保相の4氏が、週内に出馬会見に臨む。茂木敏充前幹事長を含む5人は昨年の総裁選に立候補している。混戦が見込まれ、国会議員295票と同数の党員・党友による地方票をどれだけ獲得できるかが勝敗を左右する。昨年勝利した石破茂首相の支持者の動向も鍵を