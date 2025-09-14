サッカー明治安田Ｊ1リーグ、アルビレックス新潟は13日、ホームで清水エスパルスと対戦し、0対1で敗れました。試合後の選手、監督のコメントをまとめてお伝えします。＜長谷川 元希選手＞――試合の振り返りからお願いします「いい入りできていたので、失点シーンのちょっとしたところのスローインの時に集中切れていた選手が何人かいたのでそういうところもしっかりやっていかないと、あ