知人の男性を刃物で突き刺し殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで三条市の30代の女が逮捕されました。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、三条市石上のパート従業員の女（38）です。警察によりますと女は14日午前11時15分ごろ、三条市内の屋内で30歳代の男性の胸部を包丁のようなもので突き刺して殺害しようとした疑いがもたれています。男性は胸を刺され、病院に搬送されましたが、搬送時に意識はあったということ