9月13日、TOYOTA ARENA TOKYOで『B.LEAGUE GLOBAL INVITATIONAL 2025』が開催され、アルバルク東京がNBA Gリーグ・ユナイテッドと対戦した。新アリーナでの国際試合は延長戦にもつれる接戦となったが、A東京は95－108で敗れた。 この試合、セバスチャン・サイズ、ライアン・ロシターはベンチ入りしたものの、筋肉の不調もありコートには立たなかった。その中でテーブス海は18分4秒出場