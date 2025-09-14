国際サッカー連盟(FIFA)は新規選手登録禁止処分を破った光州FCに執行猶予付きで今後2回の新規選手登録禁止処分と罰金処分を下し、韓国サッカー連盟(KFA)に対しても罰金処分を下したようだ。韓国メディアが14日に一斉に報じている。光州FCは2023年にFWヤシル・アサニを獲得するも、連帯貢献金を支払わなかったことで昨年12月に新規選手登録禁止処分を受けていた。FIFAは担当のクラブスタッフに処分内容を通達したが、当該スタッ