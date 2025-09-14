ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は9月14日、名古屋市・IGアリーナにてWBA同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と激突する。大注目の一戦を、海外のブックメーカーはどう見ているのか。ここでは「DraftKings」、「bet365」、「William Hill」の予想まとめをお届けする。 ■井上勝利が圧倒的有利との見解に 3つのブックメーカӦ