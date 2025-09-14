3回楽天2死二、三塁、フランコが左翼線に2点打を放つ。捕手佐藤＝楽天モバイルパーク楽天が効果的に得点を重ねて快勝した。二回に鈴木大の犠飛で先制し、三回にフランコが2点適時打。四回は浅村、六回はボイトのソロで加点した。3番手の宋家豪が今季初勝利。ロッテは小島の乱調が誤算だった。