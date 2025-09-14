タレントの安めぐみさんが一日署長に就任し、交通安全を呼びかけました。警視庁府中警察署の一日署長に就任した安めぐみさんは、参加者とともに見落としやすい標識の確認や、自転車に乗る際のヘルメットの着用を呼びかけました。府中市出身の安さんは「気を引き締め、交通安全について改めて家族と確認したい」とコメントしています。