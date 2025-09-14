NPB（日本野球機構）は14日の公示を発表し、中日は大野雄大投手、石橋康太選手、川越誠司選手を1軍登録。宇佐見真吾選手とチェイビス選手を登録抹消しました。大野投手は今季18試合に先発し9勝4敗で防御率2.21。3日の阪神戦で6回2失点の内容で自身3連勝となる9勝目をあげたあと、翌4日に抹消されていました。この日は2020年以来5年ぶりの2桁10勝目をかけて、阪神戦に先発予定です。石橋選手は10試合に出場し、8打数1安打で打率.125