NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。ヤクルトはアビラ投手を1軍登録しました。アビラ投手は、今季12試合の先発を含む13試合に登板。5勝8敗1HP、防御率3.97を記録しています。前回登板は8月20日の巨人戦に先発し、5回2/3を投げ2失点で勝ち投手となりました。この日行われる広島戦に先発するため、再昇格を果たし、7月以来の連勝と6勝目をかけマウンドに上がります。