大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両旭海雄（２５＝大島）をすくい投げで破り、関取復帰を白星で飾った。昨年の名古屋場所で左ひざ前十字靭帯を断裂。手術と長期休場により、番付は幕内から三段目まで転落した。再び関取に返り咲いた朝乃山は「ケガが明けてからの十両だったので、素直にうれしい。内容は悪かったけど、白星はいいこと。相撲内容を良くしていきたい」と