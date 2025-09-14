世界陸上の主催者は１４日、前日１３日のイブニングセッションで一部観客の入場が開会式開始に間に合わなかったことを公式Ｘで謝罪した。当該セッションのチケットは完売していた。主催者は「昨夜、世界陸上を楽しみにご来場いただいた一部のファンの方々が、入場ゲートの混雑のために開会式開始までに入場できず、御迷惑をおかけしました」と謝罪。「多くのセッションのチケットが完売状態なこともあり、今後いらっしゃる観客