◆パ・リーグロッテ―楽天（１４日・楽天モバイル）ロッテのドラフト１位・西川史礁外野手が「２番・左翼」でスタメン出場。１―５と４点を追う９回２死走者なしの第５打席で、楽天・藤平から右前に安打を放ち、１２球団ルーキー最速で１００安打に到達した。球団新人で１００安打達成は、２０１８年の藤岡裕大以来、７年ぶりとなった。４回の第３打席で楽天・藤井から右前適時打を放って９９安打とし、楽天のドラフト１位・