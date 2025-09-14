◆パ・リーグ日本ハム―西武（１４日・エスコン）西武がレアンドロ・セデーニョ内野手の２試合ぶりの一発となる４号２ランで１点差に迫った。「７番・ＤＨ」で先発出場。３点を追う７回無死一塁で福島の１４１キロカットボールを振り抜いた打球は、大きな放物線を描き左中間スタンドの２階席最前部に到達した。１２日の同戦に続く今季４号２ラン。「甘く入ってきた変化球を一発で仕留めることができた」。セデーニョは本塁打