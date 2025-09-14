◆パ・リーグ楽天５―１ロッテ（１４日・楽天モバイル）楽天の浅村栄斗内野手とルーク・ボイト内野手が初のアベック弾を放ち、ロッテに勝利した。４回無死からの第２打席で浅村が小島の１４３キロ直球をとらえ、左翼越えに７号ソロ弾。４回の守備で１点を返されていたため、「点を取られた後だったので打てて良かったです」と振り返った。ボイトは６回無死の第３打席で広畑の１５１キロ直球をバックスクリーン左に運び、２試合