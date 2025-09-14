◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人赤星優志投手▽巨人石塚裕惺内野手▽阪神椎葉剛投手▽ヤクルトアビラ投手▽中日大野雄大投手▽中日石橋康太捕手▽中日川越誠司外野手【出場選手登録抹消】▽巨人吉川尚輝内野手▽中日宇佐見真吾捕手▽中日チェイビス内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽日本ハム加藤貴之投手