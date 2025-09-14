◆パ・リーグオリックス３―４ソフトバンク（１４日・京セラドーム大阪）オリックスが逆転負けし、首位・ソフトバンクに２年連続での７連敗を喫した。３点リードの６回、４番手で登板した山岡が誤算だった。この日まで６試合連続無失点と安定していた救援右腕は、５安打の集中砲火を浴びて４失点。１死しか奪えず、無念の降板となった。打線は両軍無得点の３回、広岡、中川、西川の適時打で３点を先制。しかし、その後は追加