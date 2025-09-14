巨人・吉川尚輝内野手（30）が14日、右脇腹痛のため出場選手登録を抹消された。11日の広島戦の試合前練習での打撃練習中に違和感を訴え、練習を中断。同戦と前日の阪神戦はベンチ入りはしたものの出場せず、練習も守備練習や走塁練習のみで、打撃練習は行っておらず阿部監督は「無理させると今季終わってしまうような状態ですので、本人は出たいでしょうけど、こちらが我慢させています」と話していた。この日も横浜スタジア