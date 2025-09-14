大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年9月7日記事は取材時の状況）＊＊＊「夫婦げんかは犬も食わず」と言いますが、当の本人たちにとっては一大事であることに変わりありません。大恋愛の末に結ばれた2人も、年月を重ねるごとに不平や不満が募るようです。今回は、夫の大きな勘違いが夫