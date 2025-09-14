日本サッカー協会が９月13日、公式YouTubeチャンネルで、アメリカ遠征に臨んだ日本代表に密着した『Team Cam』の最新回を公開。森保一監督が選手たちに掛けた言葉が明らかになった。森保ジャパンは日本時間９月10日、アメリカ代表と敵地コロンバスで対戦。ベストメンバーを組んだ３日前のメキシコ戦（０−０）から先発全員を入れ替えたなか、０−２で完敗した。指揮官はピッチ上での円陣で「この敗戦については、全部俺の責