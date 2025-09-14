捕手陣にケガ人が続出し、ロートベットへの期待は高い(C)Getty Imagesドジャースのウィル・スミスが負傷者リスト入りしたことで、第3の捕手であるベン・ロートベットへの期待はますます高まりそうだ。ロートベットは、今夏のトレード期限でレイズからドジャースに移籍。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「捕手としても頼れる存在となっている」と伝えている。【動画】完璧だ！バックスクリーンへ豪快弾の大谷翔平