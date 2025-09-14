フジテレビ系「タビフクヤマ」が１２日に放送され、歌手で俳優の福山雅治が出演した。福山が親交の深い仲間たちと旅を満喫。今や国民的なスターとなった福山だが、道中、下積み時代の苦労も回顧した。福山は「仕事がないときの自分の方が当然ながら時間があるわけですよね。仕事がないときの方が思い出がいっぱいあるんですよね。甘酸っぱい思い出も含めて…」と回想。つづけて「暇だからパチンコやったりとかして。パチン