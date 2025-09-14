中山11R・ラジオ日本賞（ダート1200メートル）は2番手につけた6番人気ポッドベイダー（牡3＝上原佑）が逃げ粘るジョーローリットをゴール前でかわして快勝。ダート初挑戦でオープン3勝目を挙げた。荻野極は「ようやく本来の体の動きになってきて、今回は何としても結果を出したいと思っていました。期待通り。器用な馬です」と初ダートを克服したことを称賛した。上原佑師は「枠（3番）がどうかなと思っていたけど、ジョッキ