「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）初日から休場する東十両３枚目の遠藤（３４）＝追手風＝が日本相撲協会に診断書を提出した。診断書には「左膝前十字靱帯損傷内側側副靱帯損傷変形性膝関節症内側・外側半月板損傷」と症状名が記され、「上記診断にて当院通院中。２０２５年９月１８日、手術（関節鏡視下前十字靱帯再建手術、半月板縫合術）予定。術後約２カ月間の入院加療を要する予定」と付記された。