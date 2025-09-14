楽天５―１ロッテ（パ・リーグ＝１４日）――ロッテの新人・西川が２安打を放ち、今季１００安打目をマーク。同じ大卒ルーキーの楽天・宗山の９９安打を抜き、新人トップに立った。まずは四回二死二塁で、「前の打席は満塁のチャンスで打ち取られていたので絶対にやり返したいと思って打席に立った」と右前にライナーではじき返す適時打。九回には藤平から再び右前へ運んだ。球団によると、ロッテの新人で１００安打以上を放