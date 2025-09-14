「デイリースポーツ杯」（１５日開幕、川口）飯塚の新人・竹尾竜星（２７）＝飯塚・３８期＝が絶好調で川口に乗り込んで来た。前４節は優勝１回を含む１４戦１０勝。前々節の優勝戦は２着の篠原睦（飯塚）に９メートル差の完全Ｖ。３８期で優勝一番乗りだ。ハンデが４０前に重化された前節も２勝と健闘した。「好調の理由？岩見（貴史）さんのアドバイスで少しずつ納得できるようになりました。ただ、川口は１回走って、雨で