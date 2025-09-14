タレントの辻希美（３８）が１４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。退院する日の様子を届けた。辻は先月８日、第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産したことを発表。この日は「【出産シリーズラスト】」とし、退院する日の様子を撮影した。動画では、最後の産院食を夫・杉浦太陽と食す様子が写された。辻は「すごいよ！コース料理みたいなオサレなご飯たちが来ました」と歓喜。杉浦が「６泊７日